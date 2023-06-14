Народилися в сорочці: рятувальники надали допомогу постраждалим у ДТП на Дніпропетровщині

По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що легковий автомобіль «ZAZ Vida» з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Внаслідок аварії травмувались чоловік, 1969 року народження, та жінка, 1974 року народження.
Фахівці ДСНС деблокували постраждалого водія з пошкодженої внаслідок ДТП автівки.
Медичними працівниками обох постраждалих направлено до лікувального закладу.
До ліквідації наслідків події залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки підрозділів ДСНС України.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
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