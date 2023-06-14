Народилися в сорочці: рятувальники надали допомогу постраждалим у ДТП на Дніпропетровщині

14-го червня об 11:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що неподалік села Залізничне Петропавлівської селищної територіальної громади Синельниківського району, трапилась дорожньо-транспортна пригода.

По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що легковий автомобіль «ZAZ Vida» з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії травмувались чоловік, 1969 року народження, та жінка, 1974 року народження.

Фахівці ДСНС деблокували постраждалого водія з пошкодженої внаслідок ДТП автівки.

Медичними працівниками обох постраждалих направлено до лікувального закладу.

До ліквідації наслідків події залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки підрозділів ДСНС України.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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