Нардеп В’ятрович відповів, чи перейменують Дніпропетровську область у Січеславську, а також Новомосковськ

Наразі дніпрян хвилює питання, чи планується перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а також, чи торкнуться зміни міста Новомосковськ.
На ці запитання відповів “Інформатору” народний депутат Володимир В’ятрович. Він запевнив, що у період воєнного стану подібні процеси є неможливими.
“Це передбачає зміни до конституції, які неможливі під час дії воєнного стану. Після завершення воєнного стану я сподіваюся, що рішення про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську буде ухвалено в парламенті”, – відповів В’ятрович.
Назва “Новомосковськ”, на думку депутата, теж має бути обов’язково змінена.
“Сподіваюся, що, в першу чергу, мешканці цього міста готові будуть до того, щоб позбавлятися від усіх цих російсько-імперських амбіцій”, – прокоментував він.
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