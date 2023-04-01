Нардеп В’ятрович відповів, чи перейменують Дніпропетровську область у Січеславську, а також Новомосковськ

Згідно із законом про декомунізацію та дерусифікацію, який націлений на визволення від впливу та наслідків комуністичної ідеології, Дніпропетровську область мають перейменувати на Січеславську. Таке рішення з’явилося у парламенті ще у 2019 році, проте його ухвалення відклали через дострокові вибори.

Наразі дніпрян хвилює питання, чи планується перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а також, чи торкнуться зміни міста Новомосковськ.

На ці запитання відповів “Інформатору” народний депутат Володимир В’ятрович. Він запевнив, що у період воєнного стану подібні процеси є неможливими.

“Це передбачає зміни до конституції, які неможливі під час дії воєнного стану. Після завершення воєнного стану я сподіваюся, що рішення про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську буде ухвалено в парламенті”, – відповів В’ятрович.

Назва “Новомосковськ”, на думку депутата, теж має бути обов’язково змінена.

“Сподіваюся, що, в першу чергу, мешканці цього міста готові будуть до того, щоб позбавлятися від усіх цих російсько-імперських амбіцій”, – прокоментував він.

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