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Нардеп В’ятрович відповів, чи перейменують Дніпропетровську область у Січеславську, а також Новомосковськ

Сьогодні 13:51
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Згідно із законом про декомунізацію та дерусифікацію, який націлений на визволення від впливу та наслідків комуністичної ідеології, Дніпропетровську область мають перейменувати на Січеславську. Таке рішення з’явилося у парламенті ще у 2019 році, проте його ухвалення відклали через дострокові вибори.

Новости Днепра про Нардеп В’ятрович відповів, чи перейменують Дніпропетровську область у Січеславську, а також Новомосковськ

Наразі дніпрян хвилює питання, чи планується перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а також, чи торкнуться зміни міста Новомосковськ. 

На ці запитання відповів “Інформатору” народний депутат Володимир В’ятрович. Він запевнив, що у період воєнного стану подібні процеси є неможливими. 

“Це передбачає зміни до конституції, які неможливі під час дії воєнного стану. Після завершення воєнного стану я сподіваюся, що рішення про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську буде ухвалено в парламенті”, – відповів В’ятрович.

Назва “Новомосковськ”, на думку депутата, теж має бути обов’язково змінена. 

“Сподіваюся, що, в першу чергу, мешканці цього міста готові будуть до того, щоб позбавлятися від усіх цих російсько-імперських амбіцій”, – прокоментував він. 

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Новости Днепра про Нардеп В’ятрович відповів, чи перейменують Дніпропетровську область у Січеславську, а також НовомосковськУкраїнська Новости Днепра про Нардеп В’ятрович відповів, чи перейменують Дніпропетровську область у Січеславську, а також НовомосковськРусский

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