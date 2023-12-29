У Дніпрі лунають вибухи. Їх прокоментував Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, наразі ще небезпечно. Особлива увага – Кривий Ріг та Дніпро.
Після нічного затишшя росіяни спрямували ракети на Дніпропетровщину! Наразі ще небезпечно. Особлива увага – Кривий Ріг та Дніпро. Наше головне завдання зараз – зберігати спокій і подбати про всі заходи безпеки, – написав він.
Будьте у безпечних місцях!
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Будьте у безпечних місцях!
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