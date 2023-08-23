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  • Наражав на небезпеку сусідів: у Кривому Розі чоловік в квартирі зберігав гранати та підривачі

Наражав на небезпеку сусідів: у Кривому Розі чоловік в квартирі зберігав гранати та підривачі

Сьогодні 11:40
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У Кривому Розі 53-річний чоловік зберігав у квартирі боєприпаси.

Новости Днепра про Наражав на небезпеку сусідів: у Кривому Розі чоловік в квартирі зберігав гранати та підривачі

Під час обшуків поліцейські виявили у квартирі криворіжця майже 200 патронів, корпуси гранат та три підривачі.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

З якою метою чоловік зберігав вдома небезпечні предмети – невідомо.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження. За результатами висновку експертизи зловмиснику повідомлять про підозру.

Триває розслідування.

Новости Днепра про Наражав на небезпеку сусідів: у Кривому Розі чоловік в квартирі зберігав гранати та підривачі

Новости Днепра про Наражав на небезпеку сусідів: у Кривому Розі чоловік в квартирі зберігав гранати та підривачі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік у під’їзді ховав пістолет та гранату: поклав у мішок.

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Новости Днепра про Наражав на небезпеку сусідів: у Кривому Розі чоловік в квартирі зберігав гранати та підривачіУкраїнська

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