Напливний причал на набережній Дніпра вів у теплохід-ресторан: унікальне фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як у Дніпрі у 1970-х роках виглядали теплоходи-ресторани.
Для того, щоб великий теплохід міг причалити до набережної на воді, зводили спеціальний тимчасовий причал, оскільки біля спуску до води було досить мало води для таких великих суден і вони просто не могли там пришвартуватися. Таким «понтоном» до теплоходів доставляли необхідну продукцію, а пізніше ними до своїх столиків йшли відвідувачі закладу на воді.
Зокрема, у середині 1970-х років біля набережної стояв корабель-ресторан. На самому верху була ажурна вивіска з назвою, щоправда, вона не збереглася. Як зазначає у своїй книзі «Зодчі Дніпропетровська» автор Ігор Родіонов, ресторан-парохід, пришвартований біля набережної Дніпра, колись належав румунському королю Михаю. Коли він потрапив у Дніпро, його назвали «Чайкою» і пристосували як невелику базу-відпочинок, де можна було відзначити якесь урочистість. На початку 1990-х теплохід порізали на брухт.
Коли ресторан-теплохід тимчасово відправлявся від причалу і тоді він використовувався тими, хто вирушав у подорож річкою на прогулянку катером. Маршрут останніх проходив до Придніпровська, а потім до Старого мосту, а потім знову до набережної.
Пізніше біля парапетів на набережній попрацювали драги та поглибили дно. Таким чином, потреба у тимчасових причалах-понтонах відпала.
фото: М. Кошелєв, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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Яна Юхименко
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