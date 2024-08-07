Напливний причал на набережній Дніпра вів у теплохід-ресторан: унікальне фото

У 1970-х років місто стрімко розвивалося: будувалися нові житлові масиви, відкривалися ресторани. Одним із найпопулярніших місць для прогулянок містян була і залишається набережна Дніпра. Тоді і зараз тут працювали різні розважальні заклади, ресторани, кафе, проводились заходи, влітку мешканці Дніпра мали та мають змогу покататися водним транспортом річкою.

Журналісти dnepr.info дізналися, як у Дніпрі у 1970-х роках виглядали теплоходи-ресторани.

Для того, щоб великий теплохід міг причалити до набережної на воді, зводили спеціальний тимчасовий причал, оскільки біля спуску до води було досить мало води для таких великих суден і вони просто не могли там пришвартуватися. Таким «понтоном» до теплоходів доставляли необхідну продукцію, а пізніше ними до своїх столиків йшли відвідувачі закладу на воді.

Зокрема, у середині 1970-х років біля набережної стояв корабель-ресторан. На самому верху була ажурна вивіска з назвою, щоправда, вона не збереглася. Як зазначає у своїй книзі «Зодчі Дніпропетровська» автор Ігор Родіонов, ресторан-парохід, пришвартований біля набережної Дніпра, колись належав румунському королю Михаю. Коли він потрапив у Дніпро, його назвали «Чайкою» і пристосували як невелику базу-відпочинок, де можна було відзначити якесь урочистість. На початку 1990-х теплохід порізали на брухт.

Коли ресторан-теплохід тимчасово відправлявся від причалу і тоді він використовувався тими, хто вирушав у подорож річкою на прогулянку катером. Маршрут останніх проходив до Придніпровська, а потім до Старого мосту, а потім знову до набережної.

Пізніше біля парапетів на набережній попрацювали драги та поглибили дно. Таким чином, потреба у тимчасових причалах-понтонах відпала.

фото: М. Кошелєв, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: