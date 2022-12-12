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  • Напали біля кафе: у Дніпрі посеред вулиці побили чоловіка до втрати свідомості

Напали біля кафе: у Дніпрі посеред вулиці побили чоловіка до втрати свідомості

Сьогодні 15:08
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У Дніпрі посеред вулиці побили 33-річного чоловіка до втрати свідомості. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Напали біля кафе: у Дніпрі посеред вулиці побили чоловіка до втрати свідомості

На чоловіка напали ввечері 9 грудня біля кафе у провулку Джинчарадзе. Незнайомець сильно вдарив його по голові та швидко втік. Постраждалий втратив свідомість, його госпіталізувала “швидка”. 

Злочинця затримали вже на наступний день. Ним виявився 30-річний дніпрянин. Правоохоронці вилучили у нього докази, які підтверджують його причетність до нападу.

Чоловіку повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Напали біля кафе: у Дніпрі посеред вулиці побили чоловіка до втрати свідомостіУкраїнська

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