Нападника затримали: пограбованій жінці на Дніпропетровщині допоміг військовий

У Дніпрі 11 квітня відключать світло на кількох вулицях.

Зловмисник скоїв напад на 29-річну жінку, коли та сідала за кермо автомобіля. Чоловік відкрив водійські двері та намагався забрати сумочку.

Жінка завдала опору, проте, злочинець, вхопив її мобільний – та кинувся тікати.

Постраждала почала кликали на допомогу. На її заклик відгукнувся військовослужбовець, який проходив поруч. Захисник наздогнав крадія та утримував його до приїзду поліцейських.

Нападника затримали. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж. Нині 35-річний крадій під вартою.

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