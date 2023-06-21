Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам’янського

Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам’янського

Сьогодні 18:36
просмотров

Винесли вирок хлопцеві, який вбив студентку з Кам'янського.

Новости Днепра про Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам'янського

У Львові винесли вирок 22-річному Нестору Литвинчуку, який у березні 2021 року під час сварки вбив 19-річну Дар’ю Косенок. 

Нещодавно відбувся суд, під час якого Литвинчука засудили до довічного ув’язнення. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

Хлопець запросив Дар’ю до орендованої квартири

Дар’я була студенткою родом з Кам’янського та навчалася на другому курсі ЛНУ ім Франка. Нестор жив у Житомирській області, але теж приїхав до Львова, щоб зустрітися зі своєю дівчиною. 

Дар’я та Нестор часто зустрічалися, хоча жили в різних містах. У день вбивства хлопець винайняв квартиру, щоб провести час зі своєю дівчиною. Проте вони посварилися і Нестор наніс 27 ударів ножем в серце та груди загиблої. Після цього він намагався замести сліди.  

Для того, щоб приховати злочин, Нестор продовжив термін оренди на добу, і втік з усіма речами, прихопивши знаряддя злочину.

На сполох забила мама Дар’ї, бо дівчина не відповідала на дзвінки. Пізніше хлопця затримали. 

Новости Днепра про Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам'янського

Хлопець готувався до вбивства

Під час розгляду справи з’ясувалося, що Нестор готувався до злочину. Адвокат батька загиблої, розповів, що у телефоні хлопця знайшли пошукові запити про те, як здійснити вбивство та уникнути відповідальності.

Підозрюваний намагався переконати суд в тому, що розкаявся. Хлопець зробив це, щоб йому пом’якшили покарання. Проте адвокат батька довів протилежне. На суді Нестор читав з папірця, тож його зізнання не були щирими.

Суд призначив покарання Литвинчуку у вигляді довічного ув’язнення згідно з пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство з особливою жорстокістю. Також засуджений має сплатити 861 тисячу гривень моральної шкоди батьку. 

Тепер за законом засуджений може оскаржити вирок. На це йому дали місяць. 

Читайте також:

Новости Днепра про Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам'янськогоУкраїнська Новости Днепра про Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам'янськогоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині рятувальники дістали з пастки корову (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    На Дніпропетровщині рятувальники дістали з пастки корову (ФОТО)

    Сьогодні, 21 червня, о 10:13 до Служби порятунку зателефонував мешканець…

    Мешканці ж/м Придніпровськ залишилися без води: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    Мешканці ж/м Придніпровськ залишилися без води: що сталося

    Сьогодні, 21 червня, мешканці одного із житлових масивів Дніпра залишилися…

    На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид

    Сьогодні, 21 червня, на трасі М-30 «Стрий-Знам’янка-Ізварине» у Павлоградському районі…

    Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Назвалися поліцейськими та забрали 60 тис. грн: на Дніпропетровщині затримали групу злочинців

    Наразі всім чоловікам обрали запобіжний захід.

    Наверх