Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам’янського

Винесли вирок хлопцеві, який вбив студентку з Кам'янського.

У Львові винесли вирок 22-річному Нестору Литвинчуку, який у березні 2021 року під час сварки вбив 19-річну Дар’ю Косенок.

Нещодавно відбувся суд, під час якого Литвинчука засудили до довічного ув’язнення. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Хлопець запросив Дар’ю до орендованої квартири

Дар’я була студенткою родом з Кам’янського та навчалася на другому курсі ЛНУ ім Франка. Нестор жив у Житомирській області, але теж приїхав до Львова, щоб зустрітися зі своєю дівчиною.

Дар’я та Нестор часто зустрічалися, хоча жили в різних містах. У день вбивства хлопець винайняв квартиру, щоб провести час зі своєю дівчиною. Проте вони посварилися і Нестор наніс 27 ударів ножем в серце та груди загиблої. Після цього він намагався замести сліди.

Для того, щоб приховати злочин, Нестор продовжив термін оренди на добу, і втік з усіма речами, прихопивши знаряддя злочину.

На сполох забила мама Дар’ї, бо дівчина не відповідала на дзвінки. Пізніше хлопця затримали.

Хлопець готувався до вбивства

Під час розгляду справи з’ясувалося, що Нестор готувався до злочину. Адвокат батька загиблої, розповів, що у телефоні хлопця знайшли пошукові запити про те, як здійснити вбивство та уникнути відповідальності.

Підозрюваний намагався переконати суд в тому, що розкаявся. Хлопець зробив це, щоб йому пом’якшили покарання. Проте адвокат батька довів протилежне. На суді Нестор читав з папірця, тож його зізнання не були щирими.

Суд призначив покарання Литвинчуку у вигляді довічного ув’язнення згідно з пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство з особливою жорстокістю. Також засуджений має сплатити 861 тисячу гривень моральної шкоди батьку.

Тепер за законом засуджений може оскаржити вирок. На це йому дали місяць.

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