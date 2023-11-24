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Намете до 20 см снігу: на Дніпро та область суне хуртовина

Сьогодні 14:20
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На Дніпро суне сніговий армагедон.

Новости Днепра про Намете до 20 см снігу: на Дніпро та область суне хуртовина

Такі прогнози озвучив начальник Дніпропетровського регіонального центра з гідрометеорології Василь Гринчак. 

За інформацією синоптика, цими вихідними у Дніпрі та області ускладняться погодні умови. Крім потужних поривів вітру очікується дощ з налипанням мокрого снігу, який поступово переросте у хуртовину. Різка зміна погоди зумовлена активним південним циклоном.

У зв’язку з цим на 26 – 27 листопада, оголошено штормове попередження. Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий. 

Детальніше про погоду:
 

26 листопада: значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, надвечір  – ожеледь та налипання мокрого снігу. Очікується від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, вдень – 6 – 11 градусів тепла.

27 листопада: сильна хуртовина, снігові замети. Висота снігового покрову сягатиме 10 – 20 сантиметрів, на дорогах ожеледиця. Похолодає від 1 до 6 градусів морозу.

Новости Днепра про Намете до 20 см снігу: на Дніпро та область суне хуртовина

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині зафіксували перший зимовий рекорд. За даними Укргідрометцентру, на метеостанції Чаплине зафіксували 18 сантиметрів снігу. Це був найвищий показник в Україні. 

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Новости Днепра про Намете до 20 см снігу: на Дніпро та область суне хуртовинаУкраїнська

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