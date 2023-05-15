“Нам потрібно закрити цей **аний Дніпро”: Фірташу отримав підозру він СБУ та БЕБ

Український бізнесмен Дмитро Фірташ та його облгази завдали державі 18 мільярдів збитків.

Про це повідомили в СБУ.

Так, за даними слідства, посадовці облгазів, які належали Фірташу, привласники понад 18 мільярдів гривень державних коштів.

Схема була така: підконтрольні бізнесмену структури купували газ в його компанії, але отримували тільки 30% від потрібних обсягів. Потім цей дефіцит покривався паливом, яке брали в держави, але не платили за це, бо “немає коштів”. “Зароблені” гроші виводили в тінь.

По суті, бізнесмен відбирав гроші в українців, які вони сплачували за комунальні послуги. За сім років така схема завдала збитків держбюджету України на 18 млрд гривень. Тільки за 2021 рік компанії Фірташа заробили понад 2 мільярди гривень.

Зокрема, ці схеми стосувалися і облгазу, який працював в Дніпрі. У перехоплених розмовах Фірташа, які опублікувала СБУ, він доручив одному із топ-менеджерів вивести з рахунків підконтрольної йому “РГК” 120 мільйонів гривень.

Нам потрібно закрити цей **аний Дніпро, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в СБУ, оголошено підозру Фірташу, двом керівникам ТОВ “РГК”, керівнику ТОВ “Йе Енергія” і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за статтями про привласнення державних коштів.

П’ять фігурантів отримали підозру заочно, адже вони переховуються за кордоном. Їх планують оголосити в міжнародний розшук.

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