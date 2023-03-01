Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон’єра

Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон’єра

Сьогодні 06:45
просмотров

На річці Боковенька у селищі Гузька Григорівка Криворізького району затримали чоловіка, який порушував правила рибальства.

Новости Днепра про Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон'єра

Чоловік здійснював вилов риби з гумового човна. При цьому він користувався забороненим знаряддям. У рибалки виявили 5 ліскових сіток загальним розміром 348 метрів.

Шляхом забороненого рибальства чоловік наловив 50 кг риби.  З вилову:

  • 74 плітки;
  • 53 раки;
  • 49 сріблястих карасів;
  • 38 плоскирок;
  • 18 окунів;
  • 13 лящів;
  • 4 щуки.

Нанесені довкіллю збитки рибнагляд Дніпропетровщини оцінив у 521 306 гривень.

На порушника було оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Човен, сітки та рибу – вилучено.
На місце викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Готується відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Управління Держрибагентства у Дніпропетровській області закликає повідомляти про порушників за телефоном «гарячої лінії»: (096) 400-02-50.

Новости Днепра про Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон'єра

Новости Днепра про Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон'єра

Читайте також:

Новости Днепра про Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон'єраУкраїнська Новости Днепра про Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон'єраРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пролежали багато років: у Кривому Розі знайшли людські останки
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Пролежали багато років: у Кривому Розі знайшли людські останки

    У Кривому Розі після пожежі в покинутому будинку виявили людські…

    Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Надвечір тишу перервав обстріл: ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії

    Увечері вівторка агресор знову вдарив із важкої артилерії по Нікополю.

    Згорів у будинку: у Нікополі виявили тіло чоловіка на місці пожежі
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Згорів у будинку: у Нікополі виявили тіло чоловіка на місці пожежі

    У Нікополі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили чоловіка без…

    Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    Патрульні Дніпра затримали нетверезого втікача: подробиці

    У Дніпрі на вулиці Янтарній п'яний водій за кермом Volkswagen…

    Наверх