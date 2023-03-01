Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон’єра

На річці Боковенька у селищі Гузька Григорівка Криворізького району затримали чоловіка, який порушував правила рибальства.

Чоловік здійснював вилов риби з гумового човна. При цьому він користувався забороненим знаряддям. У рибалки виявили 5 ліскових сіток загальним розміром 348 метрів.

Шляхом забороненого рибальства чоловік наловив 50 кг риби. З вилову:

74 плітки;

53 раки;

49 сріблястих карасів;

38 плоскирок;

18 окунів;

13 лящів;

4 щуки.

Нанесені довкіллю збитки рибнагляд Дніпропетровщини оцінив у 521 306 гривень.

На порушника було оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Човен, сітки та рибу – вилучено.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.

Готується відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Управління Держрибагентства у Дніпропетровській області закликає повідомляти про порушників за телефоном «гарячої лінії»: (096) 400-02-50.

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