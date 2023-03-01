Наловив сіткою на 500 тисяч гривень: на Дніпропетровщині затримали бракон’єра

Чоловік здійснював вилов риби з гумового човна. При цьому він користувався забороненим знаряддям. У рибалки виявили 5 ліскових сіток загальним розміром 348 метрів.
Шляхом забороненого рибальства чоловік наловив 50 кг риби. З вилову:
Нанесені довкіллю збитки рибнагляд Дніпропетровщини оцінив у 521 306 гривень.
На порушника було оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Човен, сітки та рибу – вилучено.
На місце викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Готується відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Управління Держрибагентства у Дніпропетровській області закликає повідомляти про порушників за телефоном «гарячої лінії»: (096) 400-02-50.
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