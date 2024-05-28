Найпоширеніші міфи про 5G: змінює структуру ДНК, вбиває птахів та передає коронавірус

В Україні почали тестувати 5G-зв'язок. Вона має безліч переваг у порівнянні з мережами попередніх поколінь: від низького енергоспоживання до більш швидкої передачі даних. З 2019 року у багатьох країнах світу поступово відбувається перехід на мобільні мережі 5G. Але все нове швидко обростає міфами і ледь з'явилася новина про тестовий перехід на 5G, як відразу ж у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що ця мережа може викликати рак, може «перекодувати» ДНК людини, через неї гинуть птахи та ще багато чого.

Журналісти dnepr.info зібрали та спростували найпоширеніші міфи про 5G зв’язок.

Що таке 5G

Назва 5G означає 5 покоління, тобто сьогодні це останнє покоління розвитку стільникових мереж. Кожна з них відповідає певному технічному стандарту з різними можливостями та обмеженнями. Перше покоління – 1G з’явилося ще в 1980-х роках, але тільки на початку 2000-х років, коли в стільниковому зв’язку застосовувалося покоління 3G, у користувачів з’явилася можливість користуватися стабільно швидким інтернетом. Нині в Україні діє стандарт 4G, який працює на основі технології LTE – він найбільш поширений у всьому світі.

Специфікацію нових мереж розробляє концорціум, куди входять різні технокомпанії з усього світу. Стандарт 5G, як і його попередні покоління, не належить якійсь одній фірмі, ними можуть користуватися всі.

Переваги 5G

5G дозволяє швидше передавати дані, при цьому зменшується час затримки сигналу і зростає пропускна здатність. Тобто коли користувач натискатиме на кнопку в додатку реагувати воно буде в кілька разів швидше, дія відбуватиметься за 1 мс. При цьому швидкість і стабільність з’єднання не повинні знижуватися навіть при великій кількості пристроїв, підключених до спільного оператора або великих обсягів трафіку.

Вважається, що в майбутньому мережі 5G зможуть забезпечити бездротовий стаціонарний інтернет, тобто кабель у приміщення проводити буде не обов’язково, буде лише спеціального роутера.

Міф №1. Мережа 5G передає коронавірус

Шанувальники теорії змови відразу після появи мереж 5G почали говорити про те, що мережа викликає рак, аутизм та неврологічні проблеми, а також стала причиною виникнення коронавірусу. Пояснюється все просто, активна фаза впровадження 5G збіглася з пандемією і через це в інтернеті стали поширюватися теорії про те, що мобільне випромінювання здатне викликати також і цю недугу.

Хвилювання людей досягло такого піку, що їх довелося заспокоювати представникам ВООЗ. Лікарі заявили, що: «віруси не можуть передаватися хвилями та мобільними мережами, а ковід поширюється і в тих країнах, де немає 5G покриття».

Міф №2. Мережа 5G викликає рак, аутизм та нервові розлади

Також лікарям довелося спростовувати міфи про те, що 5G через своє випромінювання викликає рак та аутизм. Все обладнання для мереж 5G відповідає тим самим стандартам, що і обладнання, яке використовується під час роботи 4G мереж. Шкода від мобільного електромагнітного випромінювання немає, якщо воно встановлено правильно.

Щоб знизити потенційний вплив магнітного поля, необхідна велика кількість базових станцій мобільної мережі. Звучить парадоксально, але чим менше відстань між станцією і телефоном – то меншої потужності потрібен сигнал передачі між терміналом і базової станцією.

Міф №3. Мережа 5G викликає порушення ДНК

Технологія формування променя в мережі така, що дозволяє спрямовано передавати хвилі. Таким чином потужність передачі низька, але рівень сигналу максимальний, що дозволяє мінімально витрачати енергію. Довжина хвилі 5G становить близько міліметра. Вона не може проникати усередину людини. Такі хвилі вважаються гігагерцевими, їх випромінювання не може вважатися іонізуючим, оскільки іонізація молекул починається від електровольт, які в тисячу разів більше.

Гігагерцеві хвилі не можуть порушувати хімічні зв’язки у молекулах, у тому числі й ДНК. Вони можуть впливати теплом на поверхневі тканини, але при цьому їх потужність складає всього 1 Вт, при цьому, наприклад, потужність лампи розжарювання становить мінімум 40 Вт, а світлодіодних – від 1 до 14 Вт.

Міф №4 Мережа 5G вбиває птахів

Причиною поширення такого міфу став випадок у 2018 році в Нідерландах, коли в одному з парків Гааги виявили три сотні мертвих птахів. Тоді шанувальник конспірологічних теорій Джон Хулес написав, що причиною масової смерті птахів стало тестування 5G зв’язку. Але мережу 5G почали тестувати лише у 2019 році, а масова смерть птахів не є рідкістю для різних країн світу.

До цього у 2011 році в США та Швеції також було зафіксовано смерть тисячі птахів у короткий час, але раціонального пояснення так і не було знайдено.

Міф №5 В Україні найнижчі стандарти для обладнання 5G

Уряд кожної країни самостійно встановлюють нормативи для обладнання, що випромінює електрохвилі для бездротового мобільного зв’язку. В Україні діють одні із найсуворіших норм у світі. Наприклад, вплив випромінювання на здоров’я, що вимірюється у Вт/кв м або мкВт/кВ см, у нас допустимо на рівні 10 мкВт/кв см, а в скандинавських країнах ця норма становить 100 мкВт/кв см, у Канаді до 1000 мкВт/кв. .см, у Європі цифра становить від 4,5 до 10 Вт/кв м, у Японії та США від 6 до 10 Вт/кв м.

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