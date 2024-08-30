Найменший проспект у Дніпрі: мав бути від Мандриківки до мосту

Журналісти dnepr.info дізналися, яким проектувальники бачили проспект Орлика понад 70 років тому.
На початку 1950-х років територія проспекту Орлика (колишній Ілліча) була рисою міста. Тоді Дніпро активно забудовувався і розвивався. Місто вирішили зробити більше та розширити. Було створено новий генеральний план Дніпропетровська, на якому проспекту Орлика відводилася одна з головних ролей.
Він мав стати внутрішнім кільцем. Воно мало бути досить великим – починатися від набережної на Мандриківці – сьогодні це 1-2 житлові масиви Перемога, перетинати нинішній проспект Науки (Гагаріна) і в тупик трамваїв на Науки проходити балкою до вулиці Робочої, підніматися до проспекту Івана Мазепи і повертати на Кайдацький міст.
Протяжність кільця мала бути 8 км. Також на кільці мали бути дві великі пересадочні станції метро.
Але плани не були реалізовані і проспект Орлика став найменшим проспектом Дніпра.
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Ирина
Автор:
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