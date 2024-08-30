Найменший проспект у Дніпрі: мав бути від Мандриківки до мосту

Проспект Орлика у Дніпрі вважається одним із найменших. Його протяжність становить лише 1,4 км. Але незважаючи на це проспект «знаходиться» одразу у двох районах міста – Шевченківському та Центральному. Згідно з генеральним планом міста середини 1950-х років проспект мав бути набагато більшим, але в результаті вийшов таким коротким.

Журналісти dnepr.info дізналися, яким проектувальники бачили проспект Орлика понад 70 років тому.

На початку 1950-х років територія проспекту Орлика (колишній Ілліча) була рисою міста. Тоді Дніпро активно забудовувався і розвивався. Місто вирішили зробити більше та розширити. Було створено новий генеральний план Дніпропетровська, на якому проспекту Орлика відводилася одна з головних ролей.

Він мав стати внутрішнім кільцем. Воно мало бути досить великим – починатися від набережної на Мандриківці – сьогодні це 1-2 житлові масиви Перемога, перетинати нинішній проспект Науки (Гагаріна) і в тупик трамваїв на Науки проходити балкою до вулиці Робочої, підніматися до проспекту Івана Мазепи і повертати на Кайдацький міст.

Протяжність кільця мала бути 8 км. Також на кільці мали бути дві великі пересадочні станції метро.

Але плани не були реалізовані і проспект Орлика став найменшим проспектом Дніпра.

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