Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУ

Вихованці міського Центру дитячої та юнацької творчості м. Синельникове зробили талісмани для українських воїнів.

Дітки виготовили янголів та передали їх військовим, які зараз знаходяться на позиціях м. Бахмут. Подарунки для бійців також виготовляла майстриня Настя. Дівчинка приїздить з Дніпра до бабусі в село Хороше. Дізнавшись, що бабуся готується перед Новим роком везти передачі військовим від мешканців села, долучилася до збору.

Настя виготовила з бісеру мапи України, які можна причепити на однострій. Такі ж подарунки вручили волонтерам.

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