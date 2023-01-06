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Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУ

Сьогодні 08:00
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Вихованці міського Центру дитячої та юнацької творчості м. Синельникове зробили талісмани для українських воїнів.

Новости Днепра про Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУ

Дітки виготовили янголів та передали їх військовим, які зараз знаходяться на позиціях м. Бахмут. Подарунки для бійців також виготовляла майстриня Настя. Дівчинка приїздить з Дніпра до бабусі в село Хороше. Дізнавшись, що бабуся готується перед Новим роком везти передачі військовим від мешканців села, долучилася до збору.

Настя виготовила  з бісеру мапи України, які можна причепити на однострій. Такі ж подарунки вручили волонтерам. 

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Новости Днепра про Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУУкраїнська Новости Днепра про Найкращі обереги: діти виготовили талісмани для військових ЗСУРусский

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