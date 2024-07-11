Найдорожча підставка у світі: у Дніпрі двері магазину підпирають iPhone (ФОТО)

Один із магазинів біля Мост-Сіті почав підпирати двері iPhone. На це звернули увагу перехожі, які сфотографували дивину та поділилися фото в соцмережах.
Гаджет, який нагадує iPhone, поставили під довжелезну ручку дверей, аби ті не закривалися. Дніпряни жартують, що в нового флагмана від Apple старі моделі стають неактуальними, тому для телефонів знаходять нове застосування.
Коментатори припускають, що таким чином магазин веде приховану зйомку, або це все ж макет iPhone або чохол від гаджета, який дуже його нагадує.
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