Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Найдорожча підставка у світі: у Дніпрі двері магазину підпирають iPhone (ФОТО)

Найдорожча підставка у світі: у Дніпрі двері магазину підпирають iPhone (ФОТО)

Сьогодні 11:26
просмотров

У Дніпрі для iPhone вигадали цікаве застосування.

Новости Днепра про Найдорожча підставка у світі: у Дніпрі двері магазину підпирають iPhone (ФОТО)

Один із магазинів біля Мост-Сіті почав підпирати двері iPhone. На це звернули увагу перехожі, які сфотографували дивину та поділилися фото в соцмережах.

Гаджет, який нагадує iPhone, поставили під довжелезну ручку дверей, аби ті не закривалися. Дніпряни жартують, що в нового флагмана від Apple старі моделі стають неактуальними, тому для телефонів знаходять нове застосування. 

Коментатори припускають, що таким чином магазин веде приховану зйомку, або це все ж макет iPhone або чохол від гаджета, який дуже його нагадує.

Новости Днепра про Найдорожча підставка у світі: у Дніпрі двері магазину підпирають iPhone (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Найдорожча підставка у світі: у Дніпрі двері магазину підпирають iPhone (ФОТО)Українська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через проведення аварійних робіт відключили воду на низці вулиць: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:26
    У Дніпрі через проведення аварійних робіт відключили воду на низці вулиць: адреси

    На деяких вулицях Дніпра відсутнє водопостачання.

    Землю накрила 9-бальна магнітна буря: які показники у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    Землю накрила 9-бальна магнітна буря: які показники у Дніпрі

    Чи відчуватиметься магнітна буря у Дніпрі?

    Спалахи холери у водоймах Дніпропетровщини: чи виявили збудники у червні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:39
    Спалахи холери у водоймах Дніпропетровщини: чи виявили збудники у червні

    У водоймах Дніпропетровської області провели плановий моніторинг якості води.

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 11 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:07
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 11 липня

    У Дніпрі деякий громадський транспорт тимчасово змінить свій рух.

    Наверх