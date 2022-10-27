Найдешевші будинки у Дніпрі: скільки коштує житло у Чечелівському районі

Чечелівський район – один із найстаріших у Дніпрі. Його заснували у 1898 році. Жили у районі переважно працівники Брянського заводу. Знаходиться на правому березі Дніпра. З визначних пам'яток у районі є стадіон «Метеор», парк «Зелений Гай», Свято-Благовіщенський храм. На території району розташовано багато висотних будинків, але є і вулиці з двориками та приватними домами. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме найдешевший будинок у Чечелівському районі Дніпра.

Купити будинок в районі Аптекарської балки у Дніпрі коштуватиме 450 тис грн. На подвір’ї 6 соток, є будинок на три кімнати. Загальна площа будівлі 50 кв. стіни з цегли. Був збудований понад 30 років тому. Опалення пічне. Зручності на вулиці. У будинок проведено воду. Споруді дуже потрібний ремонт.

Також під ремонт продають трикімнатний будинок 26 кв.м. в районі вулиці Філософської у Дніпрі. Обійдеться він у 468 тис. грн. Централізоване опалення. Територія двору дозволяє побудувати там крите паркування для авто та альтанку.

636 тис грн коштуватиме одноповерховий будинок на 43 кв.м. в районі вулиці Підгірної у Дніпрі. У будинку встановлено індивідуальне опалення, централізоване водопостачання, зливна яма у дворі. У дворі на 10 соток є додаткові будівлі та літня кухня.

711 тис грн коштує будинок у районі вулиці Василівська. Загальна площа будівлі 54 кв. Зведений у 1970-х роках із моноліту, обкладений цеглою. Проведено газ, воду, світло. Можна обігрівати будинок блакитним паливом чи дровами. Також покупець отримає ділянку на 10 соток землі.

У районі Краснопілля можна купити будинок за 768 тис. грн. Загальна площа 43 кв. У будинку дві кімнати, збудований він був понад 40 років тому. Стіни утеплені. Зручності у будинку. Є газ, вода та електрика, проведений Інтернет. На додачу до будинку йде альтанка та двір на 8 соток землі.

Також у Краснопіллі, але вже не на іншій вулиці, можна купити будинок за 824 тис грн. У ньому три кімнати та загальна площа 62 кв.м. Зручності у будинку. Є всі комунальні «благи» та котел для опалення. Неподалік від двору знаходиться пасовища та струмок. Будинок утеплений. Двір – 20 соток.

У районі Громадського провулку продають будинок за 955 тис грн. Двір – 48 соток, будинок – 63 кв.м. та 4 кімнати. У будівлі є підвал із двома кімнатами, зручності в будинку. Опалення газове, є котел.

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