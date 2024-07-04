Найдешевші будинки на продаж у різних районах Дніпра: з високими стелями, бомбосховищем і з ракушняка

Купити будинок в Дніпрі можна дешевше, ніж квартиру аналогічного метражу в тому ж районі - все залежить від стану будівлі, часу його будівництва, і того, як колишні власники доглядали нерухомість. У приватному будинку є чимало переваг, наприклад, власник завжди має куди поставити авто, не потрібно думати про купівлю гаража, паркомісце, а також є можливість обладнати у дворі льох або підвал у будинку, він же може стати укриттям.



Журналісти dnepr.info дізналися скільки коштуватиме купити найдешевший будинок у різних районах Дніпра.

Індустріальний район

Купити будинок у Дніпрі в Індустріальному районі коштуватиме 1 млн грн. У будинку 4 кімнати, загальна його площа 55 кв м. Він стоїть на ділянці 6 соток. Знаходиться у районі Лівобережного-3. Будівля шлаколита, на високому фундаменті, висота стелі 3,2 метра.

У будинку проведено газ, є опалення, санвузол, своя свердловина. У дворі є господарські приміщення та льох, який можна використовувати як бомбосховище.

АНД-район

Житло в АНД-районі коштуватиме щонайменше 573 тис грн. Стільки коштує найдешевший будинок у цьому районі. Будинок збудований із шлакоблоку, покритий шифером. Висота стель – 2,6 метра, стан – у ньому розпочато реконструкцію. Вже встановлені нові вікна, залитий фундамент, демонтовано перестінки. Загальна площа будівлі 50 кв м. Будинок знаходится на ділянці у 10 соток.

Самарський район

Одноповерховий будинок у Самарському районі Дніпра, неподалік мікрорайону Стара Ігрень коштуватиме 733 тис грн. У будинку 77 кв м, велика простора кухня, 4 кімнати, всі зручності, газове опалення, лічильники. Будинок стоїть на ділянці о 10 соток.

Там можна обладнати сад, гараж. Сама будівля була збудована в середині 1970-х років і потребує ремонту.

Новокодацький район

Купити житло в районі Діївки-1 коштуватиме 286 тис грн. За ці кошти тут можна купити одноповерховий будинок загальною площею 40 кв м, що стоїть на ділянці 7 соток. У будинку відключені світло і вода, сам він глинобитний і потребує капітального ремонту.

Центральний район

Купити одноповерховий будинок на 38 кв м загальної площі у Центральному районі Дніпра коштуватиме 1,2 млн грн. У будинку 2 кімнати, він у житловому стані, є газове опалення, вода, електрика, всі зручності у будинку. Територія двору – 1 сотка. Будинок знаходиться неподалік ринку Озерка.

Чечелівський район

Купити будинок у районі вулиці Робоча у Дніпрі коштуватиме 573 тис грн. Загальна площа 43,4 кв м. У будинку 2 кімнати, є газове опалення. Будівля з цегли, але була збудована до початку 1970-х років. Двір – 1 сотка. Є підвал та місце під авто.

Шевченківський район

Купити будинок у Дніпрі у Шевченківському районі коштуватиме 315 тис грн. Будівлю було збудовано відносно нещодавно – на початку 2000-х, проте її продають під реконструкцію. Територіально дім знаходиться у районі селища Мирне. У будинок не проведено комунікації, а у дворі є теплиця, лазня, місце під басейн. Опалення в будинку пічне.

Зручності у дворі. У будинку 3 кімнати, загальна площа 90 кв м, стіни з ракушняку.

Соборний район

Купити будинок у Дніпрі в районі Підстанції коштуватиме 1,1 млн грн. У будинку один поверх, 3 кімнати, загальна площа 69 кв. м. Ділянка 7,2 сотки. Стан житловий. Є газове опалення, зручності.

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