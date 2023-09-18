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  • Нахабний водій із Дніпра ледь не наїхав на людей, а потім задув їх з газового балончика

Нахабний водій із Дніпра ледь не наїхав на людей, а потім задув їх з газового балончика

Сьогодні 18:41
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Патрульні затримали нахабного водія, який ледь не збив пішоходів, а потім забризкав обурених людей газом.

Новости Днепра про Нахабний водій із Дніпра ледь не наїхав на людей, а потім задув їх з газового балончика

Як розповіли у патрульній поліції, зранку на вулиці Макарова водій ледь не наїхав на людей, які в той момент переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Коли пішоходи обурилися діями кермувальника, той вискочив з авто та оббризкав одного із дніпрян з газового балончика. Після цього чоловік втік з місця події. 

Згодом патрульні виявили та зупинили вказаного кермувальника. Під час спілкування виявилося, що він може бути п’яним. Надалі чоловік прийшов медогляд у медичному закладі у встановленому законом порядку. Результати дізнаємося за 10 діб.
 
Також на водія склали постанову за порушення правил дорожнього руху та доставили до відділку поліції, де громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
 

Новости Днепра про Нахабний водій із Дніпра ледь не наїхав на людей, а потім задув їх з газового балончика

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Новости Днепра про Нахабний водій із Дніпра ледь не наїхав на людей, а потім задув їх з газового балончикаУкраїнська Новости Днепра про Нахабний водій із Дніпра ледь не наїхав на людей, а потім задув їх з газового балончикаРусский

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