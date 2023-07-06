Надзвичайники Дніпропетровщини загасили пожежу: що сталося

Прибувши за викликом рятувальники встановили, що зайнялась прибудова до літньої кухні.
Загиблих та травмованих немає.
Вогнем знищено дерев’яну прибудову до літньої кухні та домашнє майно середині, пошкоджено дах літньої кухні на площі 10 кв.м.
До гасіння займання залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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