Надважкі ніч та ранок: ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами
Надважкі ніч та ранок: ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами
Сьогодні 08:30
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«Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.
Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.
Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань.
Усюди продовжується обстеження територій. Інформація уточнюється.
‼️Більше деталей – згодом.
‼️Не публікуйте фото та відео прильотів! Не допомагайте ворогу!”, – написав Лисак.
Що відомо:
У ніч на 9 березня на Дніпропетровщині пролунала серія вибухів.
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Через знеструмлення підстанцій у Дніпрі призупинили роботу електротранспорту, повідомляють у профільному департаменті міськради.
Не працює одна з насосних станцій, без води кілька будинків на проспекті Миру.
У Кам’янському, за даними міського голови Андрія Білоусова, через атаку превентивно знеструмили лівобережну частину міста разом з котельнею. За його інформацією, в місті спрацювало ППО.
У ніч на 9 березня російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Вінниччині та в інших населених пунктах.
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