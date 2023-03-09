Надважкі ніч та ранок: ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами

«Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.

“Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань.

Усюди продовжується обстеження територій. Інформація уточнюється.

‼️Більше деталей – згодом.

‼️Не публікуйте фото та відео прильотів! Не допомагайте ворогу!”, – написав Лисак.