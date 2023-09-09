Над окупованим Донецьком літає український прапор (ВІДЕО)

Бо Донецьк - це Україна.

9 вересня над тимчасово окупованим Донецьком замайорів український прапор. Щоправда, поки що він літає над містом, а не над адмінбудівлями.

Місцеві кажуть, що прапор видно в небі від ранку. Запустили стяг в небо волонтери та військові, які зараз знаходяться в Авдіївці.

Цю інформацію в телемарафоні підтвердив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності – запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить”, — сказав Барабаш.

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