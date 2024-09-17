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Над Дніпропетровщиною зійшов “кривавий” Місяць (фото)

Сьогодні 06:53
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Сьогодні вночі над Дніпропетровською областю бачили “кривавий" Місяць.

Часткове місячне затемнення бачили над областю у ніч на 17 вересня. Місяць набув червонувато-коричневого кольору та створив враження, ніби в небі зійшов “кривавий Місяць”. Такий ефект виникає через те, що більша частина видимого місячного диска опинилася в півтіні Землі.

“Кривавий” Місяць бачили мешканці Дніпра та області. Фото, як це було, публікували в місцевих телеграм-каналах. Зокрема, дивовижне природне явище зафіксували у небі над Царичанкою.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною зійшов “кривавий” Місяць (фото)

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною зійшов “кривавий” Місяць (фото)

Місячні затемнення – це природні явища, які не несуть в собі ніякої містики. Однак, інтерес до них не згасає. Багато людей все ще з цікавістю спостерігають за затемненнями, пов’язуючи їх з різними символами та значеннями. 

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