Над Дніпропетровщиною зійшов “кривавий” Місяць (фото)

Сьогодні вночі над Дніпропетровською областю бачили “кривавий" Місяць.

Часткове місячне затемнення бачили над областю у ніч на 17 вересня. Місяць набув червонувато-коричневого кольору та створив враження, ніби в небі зійшов “кривавий Місяць”. Такий ефект виникає через те, що більша частина видимого місячного диска опинилася в півтіні Землі.

“Кривавий” Місяць бачили мешканці Дніпра та області. Фото, як це було, публікували в місцевих телеграм-каналах. Зокрема, дивовижне природне явище зафіксували у небі над Царичанкою.

Місячні затемнення – це природні явища, які не несуть в собі ніякої містики. Однак, інтерес до них не згасає. Багато людей все ще з цікавістю спостерігають за затемненнями, пов’язуючи їх з різними символами та значеннями.

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