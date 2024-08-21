Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Оборонці неба цієї ночі збили безпілотник ворога.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Цієї ночі підрозділ ПвК “Схід” знищив над областю безпілотник”, – повідомив Сергій Лисак.
Він також додав, що ввечері та вночі ворог знову обстріляв Нікопольшину. Поцілив по райцентру дронами-камікадзе. По Мирівській громаді – артилерією.
Зранку 21 серпня окупанти влучили БпЛА по Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих.
Сергій Лисак також додав, що в Дніпропетровській області ще з ночі лунає повітряна тривога. Не нехтуйте своєю безпекою.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині розшукують 13-річну Тамару Емінову.
У притулку для тварин на Дніпропетровщині живуть дві врятовані єнотоподібні…
У Кривому Розі в одній з міських лікарень запрацювала найбільша…
Під час пожежі врятували трьох людей.