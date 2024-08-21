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Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Сьогодні 07:53
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Вночі окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Оборонці неба цієї ночі збили безпілотник ворога.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі підрозділ ПвК “Схід” знищив над областю безпілотник”, – повідомив Сергій Лисак.

Він також додав, що ввечері та вночі ворог знову обстріляв Нікопольшину. Поцілив по райцентру дронами-камікадзе. По Мирівській громаді – артилерією.

Зранку 21 серпня окупанти влучили БпЛА по Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих.

Сергій Лисак також додав, що в Дніпропетровській області ще з ночі лунає повітряна тривога. Не нехтуйте своєю безпекою.

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