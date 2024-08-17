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Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Сьогодні 14:37
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Сьогодні у небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БпЛА.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наші захисники приземлили в області ворожий безпілотник. Дякую, ПвК “Схід”, що оберігаєте, — йдеться у дописі голови ОВА.

Про успішне перехоплення також повідомив голова обласної ради Микола Лукашук, подякувавши військовим ПвК “Схід”.

Сьогодні ми писали про те, що вночі та на ранок агресор атакував Нікопольщину.

Вночі сили ППО вночі знищили над Дніпропетровщиною 2 ворожих шахеди.

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