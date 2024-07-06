Над Дніпропетровщиною оборонці неба вночі знищили 4 “Шахеди”

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі оборонці знищили над областю 4 шахеди. Дякую за роботу ПвК “Схід”!Ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами-камікадзе, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Внаслідок атаки на райцентр пошкоджена інфраструктура, п’ятиповерхівка, магазин та автівка.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу 3 липня загинув професор ДНУ.
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