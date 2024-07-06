Над Дніпропетровщиною оборонці неба вночі знищили 4 “Шахеди”

Сили ППО вночі знищили 4 шахеди над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці знищили над областю 4 шахеди. Дякую за роботу ПвК “Схід”!Ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами-камікадзе, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.