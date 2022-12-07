Над Дніпром та областю вночі збили «Шахеди»: офіційний коментар

Подробиці повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Військові з повітряного командування «Схід» збили вісім дронів-камікадзе. Попередньо, то були «Shahed-136».
Крім запуску дронів, окупанти сім разів вдарили з «Ураганів» та важкої артилерії по двом громадам Нікопольського району – Марганецькій та Нікопольській. На щастя, люди не постраждали.
У Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.
Також понівечені кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.
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