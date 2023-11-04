Над Дніпром Повітряні сили знищили 3 крилаті ракети “Іскандер-К”

Про це ПС повідомили у соцмережах.
Сьогодні увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети Іскандер-К, – сказано у повідомленні.
Голова ОВА Сергій Лисак пише, що був “прильот” по інфраструктурному об’єкту.
За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.
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