Над Дніпром можна буде побачити рідкісний блакитний Місяць: коли спостерігати

У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць.

Блакитний Місяць можна буде побачити над Дніпром у ніч з 19 на 20 серпня. Це рідкісне астрономічне явище, коли за один календарний місяць стається відразу дві повні. Так, над Землею зійде блакитна суперповня, яку спостерігатимуть у всьому світі.

Про це повідомляє Live Science.

Зазвичай серпневий повний місяць називають осетровим, але цього разу його назва “блакитний” не пов’язана з кольором, а має астрономічне значення.

Спостерігати блакитний Місяць можна у небі 19 серпня одразу після заходу сонця. Його можна буде помітити неозброєним оком. Адже Місяць буде найбільшим та найяскравішим вспродовж 2024 року.

У NASA стверджують, блакитний місяць трапляється приблизно раз на два-три роки. Останні такі явища відбулися у жовтні 2020 та серпні 2021 років, а наступний очікується у травні 2027 року.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: