Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Сьогодні 12:51
просмотров

Цього року у Дніпрі знову висадили кілька сотень тисяч тюльпанів різного кольору. Бутони квітів вже розкрилися і радують мешканців міста своєю красою. Але тюльпани дуже ніжні рослини і цвітіння їх продовжиться до кінця травня-початку червня.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Щоб ви встигли помилуватися красою всіх відтінків тюльпанів у Дніпрі, журналісти dnepr.info зібрали добірку локацій, де можна побачити ці квіти та зробити яскраві фото.

У сквері Героїв у Дніпрі цвітуть червоні, жовті, ніжно-фіолетові, оранжеві, рожеві, жовті та білі тюльпани. Здається, тут представлені всі можливі кольори цієї рослини. Ними можна не лише милуватися, а й зробити гарне фото.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Висаджено тюльпани та на Алеї дипломатів, що знаходиться поряд з інклюзивним парком у Дніпрі.

Аналогічні ряди голландської квітки є на алеї вздовж дороги проспекту Гагаріна. Сфотографувати тут їх складно, але милуватися красою, проїжджаючи повз – цілком можливо. Проїжджаючи на транспорті повз коло на Перемозі також можна помилуватися різними кольорами цих ніжних рослин.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Розквітли тюльпани і в сквері Прибережний, а також уздовж набережної.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Тут можна побачити не тільки звичні червоні, білі чи фіолетові квіти, є тюльпани з чорними пелюстками. Також у сквері можна помилуватися квітучими магноліями та сакурами.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Для тих, хто любить гуляти набережною на житловому масиві Сонячний теж висадили кілька сотень білих, жовтих, червоних, помаранчевих квітів. Містяни влаштовують тут цілі фотосесії у яскравих кольорах.

На оглядовому майданчику парку Шеченка у Дніпрі можна побачити білі, темно-фіолетові, рожеві квіти. Тут також багато тих, хто не лише фотографує квіти, а й робить селфі з ними.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Також розпустилися червоні тюльпани біля входу до парку.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Також розквітли алеї тюльпанів, які ведуть із центрального проспекту до пам’ятника Слави.

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Нагадаємо, минулого року у Дніпрі висадили 558 тис тюльпанів різних сортів та кольорів.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанівУкраїнська Новости Днепра про Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанівРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гольфкар, «Бандеромобіль» та авто з мультика: які незвичайні машини продають у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    04.05.2023 14:50
    Гольфкар, «Бандеромобіль» та авто з мультика: які незвичайні машини продають у Дніпрі (ФОТО)

    На автомобільному ринку у Дніпрі щодня продаються сотні машин. Але…

    Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    02.05.2023 14:22
    Рожева хмара квітів та витоптана трава навколо: як виглядає алея сакур у ДІІТі (ФОТО)

    У Дніпрі цвітуть сакури. Особливо багато їх у парку університету…

    Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе
    Новини Дніпра
    29.04.2023 16:31
    Затор від китайської стіни: на кільці на Перемозі ускладнено рух через чергу на McDrivе

    Сьогодні п'ятий день роботи McDonald's у Дніпрі після річної перерви.

    Скільки коштує  квадратний метр житла у різних районах Дніпра: біля парку дешевше, ніж на набережній
    Новини Дніпра
    28.04.2023 12:55
    Скільки коштує  квадратний метр житла у різних районах Дніпра: біля парку дешевше, ніж на набережній

    За даними порталу продажу та купівлі нерухомості, середня ціна за…

    Наверх