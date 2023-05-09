Наче в Голандії: ТОП-10 локацій у Дніпрі, де можна сфотографуватись з сотнями тюльпанів

Цього року у Дніпрі знову висадили кілька сотень тисяч тюльпанів різного кольору. Бутони квітів вже розкрилися і радують мешканців міста своєю красою. Але тюльпани дуже ніжні рослини і цвітіння їх продовжиться до кінця травня-початку червня.

Щоб ви встигли помилуватися красою всіх відтінків тюльпанів у Дніпрі, журналісти dnepr.info зібрали добірку локацій, де можна побачити ці квіти та зробити яскраві фото.

У сквері Героїв у Дніпрі цвітуть червоні, жовті, ніжно-фіолетові, оранжеві, рожеві, жовті та білі тюльпани. Здається, тут представлені всі можливі кольори цієї рослини. Ними можна не лише милуватися, а й зробити гарне фото.

Висаджено тюльпани та на Алеї дипломатів, що знаходиться поряд з інклюзивним парком у Дніпрі.

Аналогічні ряди голландської квітки є на алеї вздовж дороги проспекту Гагаріна. Сфотографувати тут їх складно, але милуватися красою, проїжджаючи повз – цілком можливо. Проїжджаючи на транспорті повз коло на Перемозі також можна помилуватися різними кольорами цих ніжних рослин.

Розквітли тюльпани і в сквері Прибережний, а також уздовж набережної.

Тут можна побачити не тільки звичні червоні, білі чи фіолетові квіти, є тюльпани з чорними пелюстками. Також у сквері можна помилуватися квітучими магноліями та сакурами.

Для тих, хто любить гуляти набережною на житловому масиві Сонячний теж висадили кілька сотень білих, жовтих, червоних, помаранчевих квітів. Містяни влаштовують тут цілі фотосесії у яскравих кольорах.

На оглядовому майданчику парку Шеченка у Дніпрі можна побачити білі, темно-фіолетові, рожеві квіти. Тут також багато тих, хто не лише фотографує квіти, а й робить селфі з ними.

Також розпустилися червоні тюльпани біля входу до парку.

Також розквітли алеї тюльпанів, які ведуть із центрального проспекту до пам’ятника Слави.

Нагадаємо, минулого року у Дніпрі висадили 558 тис тюльпанів різних сортів та кольорів.

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