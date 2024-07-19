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Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)

Сьогодні 07:56
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У ніч на 19 липня в деяких жителів Дніпра "заграло" світло.

Новости Днепра про Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)

У ніч на 19 липня містяни у Telegram-каналах поширювали відео з різних районів Дніпра, на яких видно, як світло у квартирах будинків вмикається та через секунду-дві вимикається знову. Світло відключалося та включалося декілька разів поспіль.

У публікації під відео написали:

Щось зі світлом. То вмикається, то вимикається. У будинку відбувається те саме, що й на вулиці.

За словами очевидців, перебої з подачею електроенергії, які можна побачити на відео, продовжуються вже 10 хвилин.

“Світломузику” дніпряни бачили і на вулицях міста – вуличне освітлення також дало збій. 

Подібних відео розповсюдили у мережі не менше, ніж 5. Дніпряни фіксували “миготіння” лічильників та електричних приладів. Однак найчастіше публікували відео міста, на яких видно, що значні проблеми зі світлом спостерігаються у багатьох будинках. 

Щодо того, в яких районах відбулися такі тривалі відключення та включення, не повідомляється. Місцеві жителі лише зазначили, що така проблема була на лівому березі міста. 

Новости Днепра про Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)

Деякі з містян зазначили, що “дискотеку” спостерігали абоненти ДТЕК 3 групи відключень. 

Новости Днепра про Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)

Що саме стало причиною збоїв – невідомо. Однак у разі, якщо у Вашому будинку виникла ця проблема, рекомендується вимкнути всі електроприлади. 

Нагадаємо, у Дніпрі скасували екстренні вимкнення світла, діють графіки відключень.

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Новости Днепра про Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)Русский

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