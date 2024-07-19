Наче світломузика: вночі у Дніпрі містяни повідомляли про перебої зі світлом (ВІДЕО)

У ніч на 19 липня містяни у Telegram-каналах поширювали відео з різних районів Дніпра, на яких видно, як світло у квартирах будинків вмикається та через секунду-дві вимикається знову. Світло відключалося та включалося декілька разів поспіль.
У публікації під відео написали:
Щось зі світлом. То вмикається, то вимикається. У будинку відбувається те саме, що й на вулиці.
За словами очевидців, перебої з подачею електроенергії, які можна побачити на відео, продовжуються вже 10 хвилин.
“Світломузику” дніпряни бачили і на вулицях міста – вуличне освітлення також дало збій.
Подібних відео розповсюдили у мережі не менше, ніж 5. Дніпряни фіксували “миготіння” лічильників та електричних приладів. Однак найчастіше публікували відео міста, на яких видно, що значні проблеми зі світлом спостерігаються у багатьох будинках.
Щодо того, в яких районах відбулися такі тривалі відключення та включення, не повідомляється. Місцеві жителі лише зазначили, що така проблема була на лівому березі міста.
Деякі з містян зазначили, що “дискотеку” спостерігали абоненти ДТЕК 3 групи відключень.
Що саме стало причиною збоїв – невідомо. Однак у разі, якщо у Вашому будинку виникла ця проблема, рекомендується вимкнути всі електроприлади.
Нагадаємо, у Дніпрі скасували екстренні вимкнення світла, діють графіки відключень.
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