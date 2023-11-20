Наче атлант тримає балкон: фасад багатоповерхівки у Дніпрі 20 років прикрашає велосипед (ФОТО)

У Дніпрі фасад багатоповерхівки на Перемозі понад 20 років прикрашає велосипед.

У Дніпрі існує чимало артефактів чи “місць сили” – тобто локацій, які всім відомі й стали вже районними “туристичними” пам’ятками. До прикладу, старі фонтани в середмісті, чи загадкові фігурки, які стали орієнтиром на районі.

Днями на Перемозі звернули увагу на велосипед, який прикрашає фасад внутрішнього двору будинку №134.

Велосипед бачите? Ні? А він є! – зазначив дніпрянин Андрій, який поділився світлиною.

І дійсно, якщо пильніше придивитися можна побачити старенький велосипед, який залишили на парапеті.

Цікаво те, що за словами місцевих, стоїть він там не рік, не два, а щонайменше кілька десятиліть. Дніпряни губляться в показаннях. Хтось стверджує, що велосипед тут знаходиться 20 років, а хтось стверджує, що бачить двоколісний на фасаді вже понад 30 років.

Містяни жартують, що велосипед, наче Атлант, який тримає хиленький балкон. Або ж що двоколісний вмонтували в фасад та досі не можуть дістати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі вирішують долю загадкових фігур на житловому масиві Північний. Скульптури, які встановили на 100-річчя містечка залізничників, стали одним із символів району. Проте час не пожалів їх, тому наразі жителі району роздумують над їхньою подальшою долею.

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