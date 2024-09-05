Начальниця Криворізького відділу освіти закупила електроенергію за завищеною ціною

Начальницю відділу освіти виконкому у Кривому Розі підозрюють у службовій недбалості.

У Кривому Розі начальниця відділу освіти виконкому райради в Кривому Розі закупила електроенергію, не перевіривши ринкову ціну, чим завдала збитків у розмірі майже 3 млн гривень.

Про це повідомляють у прес-центрі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що між відділом освіти однієї з районних рад Кривого Рогу та товариством було укладено договір про закупівлю електричної енергії.

Службовиця неодноразово укладала додаткові угоди, у яких було штучно завищено вартість електроенергії, тим самим вносила зміни до укладеного договору.

Не перевіривши ринкову ціну на електроенергію, вона підписала і скрипіла печаткою акти приймання-передачі, а відділ освіти безпідставно перерахував кошти товариству, – йдеться у публікації Дніпропетровської обласної прокуратури.

Внаслідок цих дій місцевий бюджет зазнав збитків у розмірі майже 3 млн гривень.

За місцем проживання та роботи жінки було здійснено обшук, в ході якого знайшли та вилучили документацію та чорні записи.

Їй повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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