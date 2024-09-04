Набирайте ванни: жителі двох районів Дніпра тимчасово будуть без води
Набирайте ванни: жителі двох районів Дніпра тимчасово будуть без води
Сьогодні 12:40
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У Дніпрі на день відключать воду.
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У КП “Дніпроводоканал” попередили про відключення води для жителів двох районів.
З метою проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт 5 вересня з 8:00 години до 00:00 години буде припинено водопостачання мешканців та споживачів за наступними адресами:
Центральний район, вулиці:
Новосільна;
Юхима Михайлова;
Міського лісу;
Над’ярна;
Бериславська;
Леоніда Стромцова;
Лікаря Ребініна;
Нікопольська;
Ужгородська;
Закарпатська;
Улянівська;
Барвінківська;
Ігоря Сікорського;
Сергія Подолинського;
Михайла Драгоманова;
Українська;
Симона Петлюри;
Яна Ходоровського;
Вознесенська;
Василя Вишиваного;
Петра Дужого;
Первозванівська;
Костомарівська;
Святослава Хороброго;
Кулішівська;
Херсонська;
Воскресенська;
Менахем-Мендл Шнеєрсона;
проспект Пилипа Орлика;
проспект Богдана Хмельницького;
проспект Олександра Поля;
проспект Лесі Українки,1, 3, 5;
провулок Ушинського;
провулок Самаркандський;
провулок Кременчуцький;
провулок Іжорський.
Шевченківський район, вулиці:
вулиця Андрія Фабра;
Короленко;
Троїцька;
Михайла Грушевського;
Січових Стрільців;
Олександра Кониського;
Виконкомівська;
вулиця Південна та прилеглі до них;
проспект Науки, будинки 74-128;
бульвар Зоряний;
А також:
селище Мирне;
селище Новоолександрівка;
Царське село;
ж/м Кротова;
ж/м Корея.
Також може спостерігатись зниження тиску на нагірній частині Соборного району.
Керівництво підприємства перепрошує за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт КП «Дніпроводоканал», – йдеться у повідомленні.
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