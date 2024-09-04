Набирайте ванни: жителі двох районів Дніпра тимчасово будуть без води

У Дніпрі на день відключать воду.

У КП “Дніпроводоканал” попередили про відключення води для жителів двох районів.

З метою проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт 5 вересня з 8:00 години до 00:00 години буде припинено водопостачання мешканців та споживачів за наступними адресами:

Центральний район, вулиці:

Новосільна;

Юхима Михайлова;

Міського лісу;

Над’ярна;

Бериславська;

Леоніда Стромцова;

Лікаря Ребініна;

Нікопольська;

Ужгородська;

Закарпатська;

Улянівська;

Барвінківська;

Ігоря Сікорського;

Сергія Подолинського;

Михайла Драгоманова;

Українська;

Симона Петлюри;

Яна Ходоровського;

Вознесенська;

Василя Вишиваного;

Петра Дужого;

Первозванівська;

Костомарівська;

Святослава Хороброго;

Кулішівська;

Херсонська;

Воскресенська;

Менахем-Мендл Шнеєрсона;

проспект Пилипа Орлика;

проспект Богдана Хмельницького;

проспект Олександра Поля;

проспект Лесі Українки,1, 3, 5;

провулок Ушинського;

провулок Самаркандський;

провулок Кременчуцький;

провулок Іжорський.

Шевченківський район, вулиці:

вулиця Андрія Фабра;

Короленко;

Троїцька;

Михайла Грушевського;

Січових Стрільців;

Олександра Кониського;

Виконкомівська;

вулиця Південна та прилеглі до них;

проспект Науки, будинки 74-128;

бульвар Зоряний;

А також:

селище Мирне;

селище Новоолександрівка;

Царське село;

ж/м Кротова;

ж/м Корея.

Також може спостерігатись зниження тиску на нагірній частині Соборного району. Керівництво підприємства перепрошує за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт КП «Дніпроводоканал», – йдеться у повідомленні.

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