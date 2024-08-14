Набирайте ванни: у Дніпрі частина лівого берега на понад дві доби залишиться без води

У Дніпрі жителі лівого берега можуть до суботи залишитися без водопостачання через ремонтні роботи.

На Сонячній Набережній у ніч на 15 серпня розпочинається масштабний ремонт водопроводу. Сьогодні ввечері, 14 серпня (десь о дев’ятій, а десь і о шостій) на лівому березі у багатьох може не бути води (зовсім чи частково).

Жителів лівого берега закликають зробити запаси води, адже роботи триватимуть до вечора 16 серпня, тобто у багатьох вода з’явиться вранці (до 10:00 або пізніше) 17 серпня.

Повідомляється, що надати список усіх адрес, за якими не буде води повністю і частково, немає можливості.

Будь ласка, орієнтуйтеся на те, що було на Вашу адресу під час попередніх масштабних робіт.

Отже, водопостачання буде обмежене за адресами:

– лівий берег Дніпра;

– Придніпровськ;

– ігрень;

– одинковка;

– Олександрівка.

Аварійно – відновлювальні роботи відбудуться на водопроводах Д-1000 за адресою вул. Сонячна Набережна, 48 та ін. Слобожанський, 85-87 і включають усунення пошкоджень поточним ремонтом методом електрогазозварювання.

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