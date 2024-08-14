Набирайте ванни: у Дніпрі частина лівого берега на понад дві доби залишиться без води

На Сонячній Набережній у ніч на 15 серпня розпочинається масштабний ремонт водопроводу. Сьогодні ввечері, 14 серпня (десь о дев’ятій, а десь і о шостій) на лівому березі у багатьох може не бути води (зовсім чи частково).
Жителів лівого берега закликають зробити запаси води, адже роботи триватимуть до вечора 16 серпня, тобто у багатьох вода з’явиться вранці (до 10:00 або пізніше) 17 серпня.
Повідомляється, що надати список усіх адрес, за якими не буде води повністю і частково, немає можливості.
Будь ласка, орієнтуйтеся на те, що було на Вашу адресу під час попередніх масштабних робіт.
Отже, водопостачання буде обмежене за адресами:
– лівий берег Дніпра;
– Придніпровськ;
– ігрень;
– одинковка;
– Олександрівка.
Аварійно – відновлювальні роботи відбудуться на водопроводах Д-1000 за адресою вул. Сонячна Набережна, 48 та ін. Слобожанський, 85-87 і включають усунення пошкоджень поточним ремонтом методом електрогазозварювання.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі подешевшало більшість продуктів харчування.
У поліції розповіли деталі затримання молодика на Європейській площі.
Половецька статуя, якій близько 900 років, у Дніпрі.
У Дніпрі колись доставляли квитки на автобуси кур'єром.