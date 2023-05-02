На зразок Каспійського: на Дніпропетровщині знайшли сліди давнього моря
На зразок Каспійського: на Дніпропетровщині знайшли сліди давнього моря
Сьогодні 15:23
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На Верходніпровщині знайшли сліди давнього озера-моря.
Про це розповів дніпровський геолог та доцент хімічного факультету ДНУ Володимир Манюк.
За словами науковця, на Дніпропетровщині, а саме в Щурівській балці на Верходніпровщині, знайшли сліди давнього озера-моря.
Щурівська балка досить унікальне місце, де можна побачити неймовірні пейзажі. Місцина багата на цікаві зразки рослинного світу та рідкісні родзинки геологічної будови. Саме їх нещодавно відправилися досліджувати дніпровські геологи.
Фахівець стверджує, що тут можна знайти велетенські брили, які утворилися з пісків, які омивало велике озеро, що періодично мало зв’язок з відкритим морем.
Невеличкими, дуже давніми кар’єрами на правому схилі балки, розкриті піски Новопетрівської світи міоценового відділу неогенової системи (23,8 млн. років). Піски відкладалися у великих озерах-морях на зразок Каспійського моря та періодично мали зв’язок із відкритим морем. З часом, в уже сформованих товщах пісків виникли умови, сприятливі для літифікації багатих на кремнезем осадів і в окремих ділянках поширення цих пісків утворилися багаті на залізо, у різному ступені ущільнені (місцями до кварцитовидних пісковиків і кварцитів) червоні, вохристо-бурі і вохристо-червоні пісковики у вигляді лінз та велетенських брил, – пише дослідник.
Геолог зауважив, що подібні велетенські брили можна зустріти поблизу Таромського, у долині ріки Самоткань, а перші згадки про них зустрічаються у працях видатного дослідника геології Домгера.
Для довідки: Каспійським морем називають величезне озеро, яке омиває території РФ, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану та Ірану. Хоча водойма не впадає в океан та є безстічною, але її класифікують, як повноцінне море.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Дніпрі розчищають Монастирський острів.
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