На зразок Каспійського: на Дніпропетровщині знайшли сліди давнього моря

На Верходніпровщині знайшли сліди давнього озера-моря.

Про це розповів дніпровський геолог та доцент хімічного факультету ДНУ Володимир Манюк.

За словами науковця, на Дніпропетровщині, а саме в Щурівській балці на Верходніпровщині, знайшли сліди давнього озера-моря.

Щурівська балка досить унікальне місце, де можна побачити неймовірні пейзажі. Місцина багата на цікаві зразки рослинного світу та рідкісні родзинки геологічної будови. Саме їх нещодавно відправилися досліджувати дніпровські геологи.

Фахівець стверджує, що тут можна знайти велетенські брили, які утворилися з пісків, які омивало велике озеро, що періодично мало зв’язок з відкритим морем.

Для довідки: Каспійським морем називають величезне озеро, яке омиває території РФ, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану та Ірану. Хоча водойма не впадає в океан та є безстічною, але її класифікують, як повноцінне море.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Дніпрі розчищають Монастирський острів.

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