На ж/м Північний у Дніпрі є продуктовий магазин, який не змінював адресу понад 60 років

Свої двері продуктовий відкрив ще у 1950-х і з того часу змінив кілька назв.

На ж/м Північний у Дніпрі є продуктовий магазин, який за понад 60 років ні разу не змінював адресу. Відкрили його у середині 50-х років минулого століття. Працює крамниця і сьогодні.

Десь близько 1955 року це був т.з. “черговий магазин” він працював до 22 години, а там де зараз кафе (навпроти хозмагу) був значно більший продовольчий, – розповідають місцеві у Facebook-спільноті “Жилмасив Північний”.

Будинок, у якому розташований магазин, звели ще у 1930-х, коли на місці ж/м Північний розбудовували поселення для машиністів. Під час війни кілька помешкань постраждали від бомбардувань, але на початку 50-х будівлю повністю відновили. Згодом в одній із квартир на першому поверсі відкрили магазинчик, де скуплялися працівники залізниці.

Пiд час вiйни був пошкоджений, зi схiдного боку було вiконце цього магазину – цiлодобово продавали ковбасу, хлiб, печиво i т.д. для машинiстiв. Потiм поступово люди розселялися. Наразi з перших післявоєнних поселенців залишився один бувший машинiст Хмелевський, – розповідає Сергей Конотопчик.

Місцеві згадують, що у 50-60-х роках минулого століття це був єдиний магазинчик на селище. У 60-80-х крамниця називалася “Паляниця”. Торгували здебільшого хлібобулочними виробами, солодощами та морозивом. У 90-х, коли приміщення приватизували, продуктовий перейменували на “Coca-Cola”. Зі зміною назви розширили й асортимент. Продавали бакалію, напої, пиво та горілку.

Ми ще дітьми в 1991 купляли там цукерки і різні солодощі, як в школу ходили, як зі школи йшли, – діляться спогадами місцеві.

З появою супермаркетів магазинчик своєї популярності не втратив. Попри те, що ціни вищі ніж в мережевих маркетах, однак місцеві досі приходять сюди по хліб та продукти. Іноді біля крамниці зупиняються водії, аби випити кави.

Дніпряни з теплотою згадують магазинчик, який не змінював своєї адреси понад 60 років.

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