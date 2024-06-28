Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Землю насувається магнітна буря: чи відчуватиметься у Дніпрі

Сьогодні 11:39
просмотров

На Землю насувається магнітна буря.

Новости Днепра про На Землю насувається магнітна буря: чи відчуватиметься у Дніпрі

Про це повідомляють астросиноптики на порталі SpaceWeather

Згідно даних, зазначених на сайті, причина – спалах нитки магнетизму та викид корональної маси на Землю. Внаслідок цього і утворюється таке явище, яке називають магнітною бурею. 

За інформацією, що вказана на платформі Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA очікується невелике підвищення позначок геомагнітної активності. Нормальний планетарний індекс (К-індекс) не перевищує позначки 4. 

Зокрема на Землі сьогодні, 28 червня, К-індекс тримається на рівні 6, що свідчить про невеликі магнітні бурі. Завтра, 29 червня, К-індекс – 5. Після 30 червня показники нормалізуються.

Новости Днепра про На Землю насувається магнітна буря: чи відчуватиметься у Дніпрі

Чи відчуватиметься у Дніпрі?

У Дніпрі та області, згідно даних, указаних на сайті MeteoAgentсьогодні індекс геомагнітної активності становить 6.2. Станом на 11:30 метеоактивність низька. Якщо ви відчували головний біль близько 8 ранку, скоріш за все, на вас вплинула магнітна буря, на той час К-індекс становив 5.5.

Завтра, 29 червня, з 03:00 до 14:00 К-індекс коливатиметься від 4 до 5 та навпаки. Увечері ситуація нормальна. На 30 червня у Дніпрі очікується низька метеоактивність. 

Такі коливання можуть вплинути на загальний стан місцевих жителів: можуть спостерігатися перепади настрою, головні болі, загальна слабкість.

Найбільш схильними до магнітних бурь є люди із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями, вагітні та люди похилого віку.

Що робити метеозалежним?

У дні, коли к-індекс підвищується, метеозалежним варто дотримуватися таких рекомендацій:

  • зменшити фізичне навантаження;
  • забезпечити собі доступ до свіжого повітря;
  • пити достатню кількість води;
  • не вживати алкогольні напої;
  • уникати будь-яких стресових ситуацій;
  • стежити за артеріальний тиском. 

Якщо ви раптом відчули біль у серці чи потилиці, нудоту або запаморочення під час магнітних бурь, варто звернутися до спеціаліста, який надасть необхідну допомогу.

Читайте також:

Новости Днепра про На Землю насувається магнітна буря: чи відчуватиметься у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про На Землю насувається магнітна буря: чи відчуватиметься у ДніпріРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У місті на Дніпропетровщині може зрости тариф на водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    У місті на Дніпропетровщині може зрости тариф на водопостачання

    У Нікополі Дніпропетровської області може подорожчати централізоване водопостачання та водовідведення.

    У Дніпрі у Самарському районі горів автомобіль військового: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:15
    У Дніпрі у Самарському районі горів автомобіль військового: що відомо

    У Самарському районі помітили займання авто.

    День Конституції України 2024 року: цікаві факти про головний документ країни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    День Конституції України 2024 року: цікаві факти про головний документ країни

    1996 року в Україні було прийнято Конституцію і день її…

    У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі облради
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:09
    У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі облради

    У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі.

    Наверх