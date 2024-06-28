На Землю насувається магнітна буря: чи відчуватиметься у Дніпрі

На Землю насувається магнітна буря.

Про це повідомляють астросиноптики на порталі SpaceWeather.

Згідно даних, зазначених на сайті, причина – спалах нитки магнетизму та викид корональної маси на Землю. Внаслідок цього і утворюється таке явище, яке називають магнітною бурею.

За інформацією, що вказана на платформі Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA очікується невелике підвищення позначок геомагнітної активності. Нормальний планетарний індекс (К-індекс) не перевищує позначки 4.

Зокрема на Землі сьогодні, 28 червня, К-індекс тримається на рівні 6, що свідчить про невеликі магнітні бурі. Завтра, 29 червня, К-індекс – 5. Після 30 червня показники нормалізуються.

Чи відчуватиметься у Дніпрі?

У Дніпрі та області, згідно даних, указаних на сайті MeteoAgent, сьогодні індекс геомагнітної активності становить 6.2. Станом на 11:30 метеоактивність низька. Якщо ви відчували головний біль близько 8 ранку, скоріш за все, на вас вплинула магнітна буря, на той час К-індекс становив 5.5.

Завтра, 29 червня, з 03:00 до 14:00 К-індекс коливатиметься від 4 до 5 та навпаки. Увечері ситуація нормальна. На 30 червня у Дніпрі очікується низька метеоактивність.

Такі коливання можуть вплинути на загальний стан місцевих жителів: можуть спостерігатися перепади настрою, головні болі, загальна слабкість.

Найбільш схильними до магнітних бурь є люди із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями, вагітні та люди похилого віку.

Що робити метеозалежним?

У дні, коли к-індекс підвищується, метеозалежним варто дотримуватися таких рекомендацій:

зменшити фізичне навантаження;

забезпечити собі доступ до свіжого повітря;

пити достатню кількість води;

не вживати алкогольні напої;

уникати будь-яких стресових ситуацій;

стежити за артеріальний тиском.

Якщо ви раптом відчули біль у серці чи потилиці, нудоту або запаморочення під час магнітних бурь, варто звернутися до спеціаліста, який надасть необхідну допомогу.

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