На заправці у Дніпрі вибухнула колонка з паливом (ВІДЕО)

22 березня, на заправці на Запорізькому шосе вибухнула колонка з паливом. Про це повідомляють дніпряни з місця події. Очевидці кажуть, що почули гучний звук, схожий на вибух.
Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. На місці вибуху виникло невелике займання. Повідомляється, що на АЗС приїхали рятувальники. Судячи з відео, на заправці незначні руйнування.
Нагадаємо, сьогодні мешканців Дніпра попереджали про промислові вибухи на Рибальському кар’єрі. А на проспекті Богдана Хмельницього внаслідок ДТП перекинулася вантажівка “Епіцентру”, яка перевозила техніку.
Крім цього, адміністраторів телеграм-каналів, які відслідковують рух ракет та повідомляють про вибухи, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
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