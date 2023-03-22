Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На заправці у Дніпрі вибухнула колонка з паливом (ВІДЕО)

Сьогодні 16:17
просмотров

У Дніпрі на АЗС вибухнула колонка з паливом.

Новости Днепра про На заправці у Дніпрі вибухнула колонка з паливом (ВІДЕО)

22 березня, на заправці на Запорізькому шосе вибухнула колонка з паливом. Про це повідомляють дніпряни з місця події. Очевидці кажуть, що почули гучний звук, схожий на вибух. 

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. На місці вибуху виникло невелике займання. Повідомляється, що на АЗС приїхали рятувальники. Судячи з відео, на заправці незначні руйнування. 

Новости Днепра про На заправці у Дніпрі вибухнула колонка з паливом (ВІДЕО)

Нагадаємо, сьогодні мешканців Дніпра попереджали про промислові вибухи на Рибальському кар’єрі. А на проспекті Богдана Хмельницього внаслідок ДТП перекинулася вантажівка “Епіцентру”, яка перевозила техніку. 

Крім цього, адміністраторів телеграм-каналів, які відслідковують рух ракет та повідомляють про вибухи, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. 

Читайте також:

Новости Днепра про На заправці у Дніпрі вибухнула колонка з паливом (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про На заправці у Дніпрі вибухнула колонка з паливом (ВІДЕО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі жінка знайшла на кухні труп свого чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:20
    У Дніпрі жінка знайшла на кухні труп свого чоловіка

    У Дніпрі в багатоквартирному будинку сталося вбивство.

    10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:06
    10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

    Сьогодні відзначається Всесвітній день водних ресурсів. 97% води по всій…

    У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів

    У Дніпрі кіт, якого врятували з високого дерева, шукає господарів.

    У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    Наверх