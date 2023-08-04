На Закарпатті знову обвалився навісний міст над річкою: є загибла і травмовані

Про це повідомили в ДСНС.
Під час прогулянки на пішохідному мосту в селищі Кваси на Закарпатті одна жінка загинула, а ще дві отримали поранення.
Як розповіли в ДСНС, до них надійшло повідомлення про трьох жінок, які впали з навісного мосту в річку. Один із прольотів переправи обвалився разом з туристками, які приїхали на відпочинок з Київської області.
Висота падіння — 20 метрів. На жаль, 54-річну постраждалу врятувати не вдалося — вона померла у автомобілі “швидкої”. Ще двох жінок ушпиталили.
Зауважимо, схожа трагедія у Закарпатській області сталася 24 липня. Тоді обвалилися три секції транспортного мосту між селищами Тересва та Бедевля. Через це постраждало п’ятеро людей, серед яких є двоє дітей.
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