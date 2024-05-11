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Скандал на Євробаченні: представника Нідерландів дискваліфікували

Сьогодні 16:22
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Організатори вирішили дискваліфікувати представника Нідерландів Йоста Кляйна з фіналу "Євробачення-2024".

Новости Днепра про Скандал на Євробаченні: представника Нідерландів дискваліфікували

Про це йдеться у заяві EBU.

Співака звинувачують в “насильницькій поведінці”, щодо співробітниці ТБ-команди. 

Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі, — зазначили організатори.

Що саме зробив Кляйн не уточнюють. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що у співака можливо виник конфлікт з фотографом.

Гранд-фінал конкурсу відбудеться сьогодні ввечері. Україну представлятиме дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil, з піснею Teresa & Maria. Вони виступають під другим номером.

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