Скандал на Євробаченні: представника Нідерландів дискваліфікували

Про це йдеться у заяві EBU.
Співака звинувачують в “насильницькій поведінці”, щодо співробітниці ТБ-команди.
Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі, — зазначили організатори.
Що саме зробив Кляйн не уточнюють. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що у співака можливо виник конфлікт з фотографом.
Гранд-фінал конкурсу відбудеться сьогодні ввечері. Україну представлятиме дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil, з піснею Teresa & Maria. Вони виступають під другим номером.
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