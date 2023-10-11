На випадок блекауту: археологи Дніпра показали унікальні античні світильники

Історики-археологи Дніпра показали унікальні старовинні світильники, які зберігаються в історичному музеї. Музейники жартують, що ці стародавні “витвори мистецтва” допоможуть у разі можливих блекаутів.
Три прекрасні античні світильники, котрі ніби говорять, що треба запасатися альтернативним джерелом світла і тепла перед зимою, – написали на сторінці відділу археології ДНІМ.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині помітили отруйну лікарську квітку, яка може зупинити серце.
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