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  • На випадок блекауту: археологи Дніпра показали унікальні античні світильники

На випадок блекауту: археологи Дніпра показали унікальні античні світильники

Сьогодні 20:02
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Якщо буде охота їх знову можна використовувати під час блекаутів.

Історики-археологи Дніпра показали унікальні старовинні світильники, які зберігаються в історичному музеї. Музейники жартують, що ці стародавні “витвори мистецтва” допоможуть у разі можливих блекаутів.

Три прекрасні античні світильники, котрі ніби говорять, що треба запасатися альтернативним джерелом світла і тепла перед зимою, – написали на сторінці відділу археології ДНІМ.

Новости Днепра про На випадок блекауту: археологи Дніпра показали унікальні античні світильники

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині помітили отруйну лікарську квітку, яка може зупинити серце. 

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Новости Днепра про На випадок блекауту: археологи Дніпра показали унікальні античні світильникиУкраїнська

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