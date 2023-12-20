На випадок блекаутів та аварійних ситуацій: де мешканці Дніпра можуть набрати технічну воду (МАПА)

На жаль, можуть виникнути екстрені ситуації, через які у місті буде відсутнє централізоване водопостачання, наприклад, блекаут чи масштабна аварія на водогоні. Тому важливо знати, де можна набрати хоча б технічну воду для побутових потреб.
Так, у Дніпрі облаштували колонки та встановили ємності з водою: 46 колонок та 86 ємностей на правому березі міста, 51 колонка – на лівому.
Знайти, де саме вони розміщені, можна на онлайн-мапі за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталося.
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