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  • На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

Сьогодні 12:28
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У суботу, 18 лютого, по всій Дніпропетровській області оголосили штормове попередження. Очікується жовтий рівень небезпеки.

Новости Днепра про На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають про пориви вітру до 17-22 м/с, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вдень не підніметься вище +3 градусів. Мешканцям міста та області варто підготуватися сильного дощу зі снігом, який триватиме аж до вечора. 

Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Враховуйте це при плануванні свого маршруту. 

Новости Днепра про На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

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Новости Днепра про На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередженняРусский

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