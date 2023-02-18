На вулицю краще не виходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають про пориви вітру до 17-22 м/с, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вдень не підніметься вище +3 градусів. Мешканцям міста та області варто підготуватися сильного дощу зі снігом, який триватиме аж до вечора.
Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Враховуйте це при плануванні свого маршруту.
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