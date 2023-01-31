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На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у місті

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі 31 січня пішов сніг, тому представники комунальних служб залучили до робіт посипочно-снігоприбиральну спецтехніку.

Новости Днепра про На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у місті

Про це повідомляє Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Насамперед комунальники очищають особливо небезпечні ділянки дорого, щоб забезпечити безпеку руху. Вони очищають дорожнє покриття та обробляють дороги протиожеледними матеріалами. Обробляються основні магістралі, мости, підйоми та спуски доріг.

Дороги обробляють комбінованою сумішшю для забезпечення кращого зчеплення. У департаменті закликали водіїв не заважати руху спецтехніки. Також там попросили дотримуватися правил паркування, щоб не заважати спецтранспорту комунальних та екстрених служб.

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Новости Днепра про На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у містіУкраїнська Новости Днепра про На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у містіРусский

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