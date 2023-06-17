На вугільній шахті у Павлограді стався вибух метану: там перебувало майже 200 працівників

На щастя, всі живі.

Сьогодні вночі, 17 червня, на вугільній шахті у Павлограді стався жахливий інцидент: там вибухнув метан.

У цей час на підприємстві перебували майже 200 працівників.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Троє працівників постраждали, їх госпіталізували до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню.

Причини надзвичайної події з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі.

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