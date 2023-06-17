На вугільній шахті у Павлограді стався вибух метану: там перебувало майже 200 працівників

Сьогодні вночі, 17 червня, на вугільній шахті у Павлограді стався жахливий інцидент: там вибухнув метан.
У цей час на підприємстві перебували майже 200 працівників.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Троє працівників постраждали, їх госпіталізували до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню.
Причини надзвичайної події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині росіяни поцілили протитанковою ракетою у цивільний автомобіль: є загиблі.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Учора, 16 червня, о 16:49 до Служби порятунку повідомили про…
У Дніпрі стався трагічний випадок.
Учора, 16 червня, о 21:01 на лінію «101» надійшло повідомлення…
Сьогодні о 01:56 до Служби порятунку повідомили про те, що…