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На вокзалі Дніпра можна безкоштовно зарядити телефон: подробиці

Сьогодні 18:33
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Відтепер на залізничному вокзалі Дніпра можна зарядити телефони або навіть ноутбук.

Новости Днепра про На вокзалі Дніпра можна безкоштовно зарядити телефон: подробиці

Про це повідомляється на ФБ-сторінці “Придніпровська залізниця” АТ “Укрзалізниця”.

Зазначається, що нещодавно залізничний вокзал отримав від казахстанських підприємців-доброчинців Kusto Group 6 потужних багатосекційних зарядних станцій. Їх встановили в залах очікування, зокрема у «Фортеці незламності».

Кожна станція здатна одночасно заряджати 8 смартфонів, а окремі мають ще й додаткову комірку для ноутбука.

Новости Днепра про На вокзалі Дніпра можна безкоштовно зарядити телефон: подробиці

Усі станції підключені до резервного живлення (генераторів) на випадок знеструмлення вокзалу в разі планових відключень електроенергії чи можливих блекаутів.

Скористатися такою послугою може кожен абсолютно безкоштовно. Зазначається, що секції для зарядки ґаджетів схожі на комірки камер схову, всередині яких розетки та зарядні шнури, дверцята зачиняються-відчиняються подібно. Можна поставити свій ґаджет заряджатися, закрити дверцята секції на код і присісти у залі очікування чи відійти у справах.

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Новости Днепра про На вокзалі Дніпра можна безкоштовно зарядити телефон: подробиціУкраїнська

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