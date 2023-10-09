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  • На вокзалах Дніпра з’являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

На вокзалах Дніпра з’являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

Сьогодні 17:44
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На вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Новости Днепра про На вокзалах Дніпра з'являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

Це працівники відомчої воєнізованої охорони, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно.

Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів, – зазначили у пресслужбі.

Перші маршали “Укрзалізниці” розпочали свою роботу ще у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

Новости Днепра про На вокзалах Дніпра з'являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.

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Новости Днепра про На вокзалах Дніпра з'являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогнітоУкраїнська

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