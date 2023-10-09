На вокзалах Дніпра з’являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

Це працівники відомчої воєнізованої охорони, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Зазначається, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно.
Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів, – зазначили у пресслужбі.
Перші маршали “Укрзалізниці” розпочали свою роботу ще у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.
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