На вокзалах Дніпра з’являться маршали залізничної безпеки, які працюватимуть інкогніто

На вокзалах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

Це працівники відомчої воєнізованої охорони, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно.

Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів, – зазначили у пресслужбі.

Перші маршали “Укрзалізниці” розпочали свою роботу ще у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.

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