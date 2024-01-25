Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На війні загинув відомий футболіст та ексгравець “Кривбасу”

Сьогодні 16:20
просмотров

На війні загинув футболіст з Кривого Рогу.

Новости Днепра про На війні загинув відомий футболіст та ексгравець

Сумна звістку повідомили на Facebook-сторінці футбольного клубу “Кривбас”. 

Сергій Рожок заагинув 24 січн. Ексфутболісту “Кривбасу” навічно залишиться 38 років. 

Сергій провів у Кривому Розі сезон 2010/11, повідомили в “Кривбасі”.  За це час зіграв 21 матч та був одним з основних футболістів у команді Юрія Максимова.

Після повномасштабного вторгнення росіян до України вступив до лав ЗСУ. Поліг 24 січня 2024 року боронячи нашу Батьківщину.

ФК «Кривбас» співчуває родині та близьким Сергія Рожка. Вічна пам’ять та слава Герою, – йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

Новости Днепра про На війні загинув відомий футболіст та ексгравець Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на мосту під час руху загорівся трамвай (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:22
У Дніпрі на мосту під час руху загорівся трамвай (ВІДЕО)

У Дніпрі на мосту загорівся трамвай.

Дивна історія дому Браїловського в центрі Дніпра: зниклі власники, комунальні квартири та унікальні сходи (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:52
Дивна історія дому Браїловського в центрі Дніпра: зниклі власники, комунальні квартири та унікальні сходи (ФОТО)

У центрі Дніпра ще збереглося кілька десятків будинків, збудованих понад…

У Дніпрі палала СТО з автомобілями всередині
Новини Дніпра
Сьогодні 12:36
У Дніпрі палала СТО з автомобілями всередині

У Дніпрі палала СТО.

Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 11:36
Укрпошта повідомила про значний технічний збій: які послуги недоступні для жителів Дніпра

Укрпошту трохи "штормить".

Наверх