На війні загинув відомий футболіст та ексгравець “Кривбасу”

На війні загинув футболіст з Кривого Рогу.

Сумна звістку повідомили на Facebook-сторінці футбольного клубу “Кривбас”.

Сергій Рожок заагинув 24 січн. Ексфутболісту “Кривбасу” навічно залишиться 38 років.

Сергій провів у Кривому Розі сезон 2010/11, повідомили в “Кривбасі”. За це час зіграв 21 матч та був одним з основних футболістів у команді Юрія Максимова.

Після повномасштабного вторгнення росіян до України вступив до лав ЗСУ. Поліг 24 січня 2024 року боронячи нашу Батьківщину.

ФК «Кривбас» співчуває родині та близьким Сергія Рожка. Вічна пам’ять та слава Герою, – йдеться у повідомленні.

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