На війні загинув Герой з Кривого Рогу Анатолій Нікіша

На Бахмутському напрямку загинув Герой з Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба підприємства “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Чоловік загинув біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району що на Донеччині.

До початку повномасштабної російської агресії Анатолій працював ковшовим у конвертерному цеху ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Він був справжнім чоловіком. Він завжди був за справедливість. Завжди відстоював інтереси колег. Часто виконував обов’язки бригадира. Для багатьох молодих ковшових став наставником, навчав їх цій нелегкій професії. Анатолій був серед кращих, був прикладом як у роботі, так і в організації безпечної праці, – розповідає змінний майстер конвертерного цеху Валерій Кузнецов.