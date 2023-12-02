На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Юрій Пудла

У Донецькій області на війні 28 листопада загинув житель Синельниково Юрій Володимирович Пудла.

Про загибель Юрія повідомляє Синельниківська міська рада.

Чоловіку було лише 39 років. Захисник України приєднався до лав ЗСУ у травні 2023 року.

“Він був відважним захисником, чудовим сином, люблячим чоловіком, турботливим батьком для своїх доньок та синів”, – сказано у повідомленні.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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