На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Юрій Пудла

Про загибель Юрія повідомляє Синельниківська міська рада.
Чоловіку було лише 39 років. Захисник України приєднався до лав ЗСУ у травні 2023 року.
“Він був відважним захисником, чудовим сином, люблячим чоловіком, турботливим батьком для своїх доньок та синів”, – сказано у повідомленні.
Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
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